Natale in TV: i migliori Film per tutta la famiglia del 24 e 25 Dicembre

Quali sono i film da vedere in TV a Natale 2016?

Ecco una selezione dei migliori film per tutta la famiglia in onda sui principali canali in chiaro la Vigilia e il giorno di Natale.

Film in TV la Vigilia di Natale, Sabato 24 Dicembre :

Il Grinch, in onda alle 19.15 su Italia 1.

Robots, in onda alle 20.20 su Boing.

Il Gobbo di Notre Dame, in onda alle 21.05 su Rai 2.

La bussola d'oro, in onda alle 21.05 su Rai 4.

La storia infinita 2, in onda alle 21.10 su La5.

Neverland - Un sogno per la vita, in onda alle 21.15 su TV8.

Una poltrona per due, in onda alle 21.30 su Italia 1.

Alice nel paese delle meraviglie, in onda alle 22.40 su Rai 2.

Il mio cane Skip, in onda alle 23.10 su La5.

Miracolo nella 34ma strada, in onda alle 23.30 su Nove.

Bears, in onda alle 23.25 su Rai 3.

Nativity, in onda alle 23.30 su Canale 5.

Film in TV il giorno di Natale, Domenica 25 Dicembre:

Pomeriggio:

Il giro del mondo in 80 giorni, in onda alle 13.55 su Rai 4.

La neve nel cuore, in onda alle 14.00 su Paramount Channel.

Arthur e il popolo dei Minimei, in onda alle 14.30 su Rai 3.

Lo schiaccianoci, in onda alle 15.50 su Rai Movie.

S.O.S. fantasmi, in onda alle 16.00 su Paramount Channel.

Mary Poppins, in onda alle 16.50 su Rai 2.

A Bug's Life - Megaminimondo, in onda alle 17.10 su Rai 4.

Tutti insieme appassionatamente, in onda alle 18.00 su Paramount Channel.



Sera:



A casa per Natale, in onda alle 19.15 su Rai 2.

Elf, in onda alle 19.15 su Italia 1.

Z la formica, in onda alle 20.20 su Boing.

A Christmas Carol, in onda alle 21.05 su Rai 3.

I tre moschettieri, in onda alle 21.05 su Rai 2.

I Fratelli Grimm e l'incantevole strega, in onda alle 21.10 su Paramount Channel.

Cocoon, l'energia dell'universo, in onda alle 21.10 su La7.

La storia fantastica, in onda alle 21.20 su Rai Movie.

Gremlins, in onda alle 21.25 su Italia 2.

Up, in onda alle 22.50 su Rai 2.

Un amore sotto l'albero, in onda alle 23.30 su Rete 4.

La leggenda di un amore - Cinderella, in onda alle 23.30 su Paramount Channel.

Se invece optate per il grande schermo: Tutti i Film di Natale 2016 al Cinema.