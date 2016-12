Wes Anderson presenta il suo nuovo film (su YouTube): Isle of Dog

Con lo stile stralunato e frontale che gli è proprio, Wes Anderson ha scelto YouTube per mostrare le prime immagini e dare qualche dettaglio in più sul suo prossimo film, che da tempo sappiamo essere un nuovo lavoro d'animazione in stop-motion, dopo l'esperienza (riuscitissima) di Fantastic Mr. Fox; con i cani al posto delle volpi.

Nel video che vedete qui sotto, Anderson ha rivelato che il titolo del film sarà Isle of Dogs, e vedrà coinvolti nel cast vocale (oltre agli annunciati Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Bob Balaban e Bryan Cranston) anche Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Greta Gerwig, F, Murray Abraham, Harvey Keitel e Frances McDormand; e ancora, i giapponesi Kunichi Nomura, Akira Ito, Akira Takayama e Koyu Rankin, e perfino Yoko Ono. Sì, quella Yoko Ono.

Questo cast, e il fatto che in passato il regista abbia fatto riferimento al film come a una "storia giapponese" fa capire come il paese del Sol Levante giocherà un ruolo molto importante nella storia di Isle of Dogs, che però ancora non è stata resa nota nel dettaglio.

Oltre ad annunciare l'avvio ufficiale della lavorazione del film, in Inghilterra, questo video di Wes Anderson ha anche la funzione di supportare The Film Foundation, associazione fondata da Martin Scorsese nel 1990 per la salvaguardia del patrimonio cinematografico mondiale. Ma ascoltate dallo stesso Wes Anderson: