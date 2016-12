The Lost City of Z: il primo trailer del film di James Gray con Charlie Hunnam e Robert Pattinson

Prodotto dagli Amazon Studios, si svolge proprio in Amazzonia The Lost City of Z, il nuovo film di James Gray, regista newyorkese più noto per le storie di famiglie malavitose che per epiche avventure.

Interpretato nei ruoli principali da Charlie Hunnam, Robert Pattinson e Tom Holland, è tratto dal libro di David Grann che racconta l''ossessione dell'esploratore britannico Percy Fawcett, un tenente colonnello, alla ricerca di una città perduta nelle giungle dell'Amazzonia. Un'ossessione decennale che gli costa la reputazione, la famiglia e molto altro ancora.

The Lost City of Z uscirà in Italia nel mese di aprile 2017, distribuito da Eagle Pictures, e questo è il primo teaser trailer.