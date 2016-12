The Irishman: Robert De Niro giovane e bello come ne Il Padrino parte 2

Oltre a raccontare una storia sulla carta interessante e ad appartenere a un genere che Martin Scorsese padroneggia alla perfezione, The Irishman (come ben sappiamo) segna una nuova collaborazione fra Robert De Niro e l'autore di Silence, che non lavorano insieme dai tempi di Casinò e che hanno unito per la prima volta le forze nel ’73 per Mean Streets. Ebbene, nel film sul gangster Frank Sheeran - ritenuto responsabile di 25 omicidi compreso quello del sindacalista Jimmy Hoffa - l’attore ricorderà in qualche modo i personaggi dei suoi primi sodalizi con il regista, riportandoci a un periodo bellissimo della settima arte. Perché? Perché apparirà ringiovanito.

La notizia, un po’ da cine-maniaci e Scorsese-maniaci, era arrivata già lo scorso anno dallo stesso De Niro, che aveva rivelato l’intenzione di Scorsese di utilizzare nel film lo stesso "trucchetto" usato da David Fincher ne Il curioso caso di Benjamin Button. La conferma arriva oggi dal produttore Gaston Pavlovich, che dice: "E’ una tecnologia straordinaria che permette agli attori di attraversare diverse epoche senza ricorrere al trucco o a protesi facciali. Abbiamo fatto delle prove e il risultato è magnifico". Sembra insomma che Robert De Niro sia stato reso più giovane di parecchi decenni fino a somigliare al Don Vito Corleone giovane de Il Padrino parte 2 e che con 20 o 40 anni di meno "spacchi" davvero. Il che rende l’attesa di The Irishman ancora più trepidante, anche se siamo in qualche modo nel territorio della fantasia.

Ricordiamo che il film arriverà in sala nel 2018 e che nel cast ci sono anche Joe Pesci, Harvey Keitel e Al Pacino, che non sono esattamente tre signor nessuno...