The Emoji Movie, ecco il primo teaser trailer

Gli emoticon sono comunemente usati per commentare in breve i nostri scambi virtuali, magari per chiarire il tono di certe frasi, difficili da interpretare in forma sintetica. Nessuno certo (o forse di questi tempi sì) avrebbe immaginato che sarebbero diventate addirittura protagoniste di un film d'animazione a loro dedicato, The Emoji Movie, che uscirà in America l'11 agosto 2017. Come se già non attribuissimo abbastanza valore alle app che accompagnano la nostra vita virtuale, insomma, ecco un film che cerca di renderle "umana", carine e coccolose.

Nell'originale il cast vocale è capitanato da T.J Miller, Ilana Glazer e James Corden. Questa la trama del film, e sotto il primo trailer: