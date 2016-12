Star Wars Episodio VIII e IX: qualche anticipazione

Mentre in ogni dove non si parla che di Rogue One: A Star Wars Story, arrivano a sorpresa e da varie fonti gustose anticipazioni su Star Wars Episodio VIII e Star Wars Episodio IX, alcune per così dire "innocue", altre che rientrano a ragione nell’odiosa categoria degli spoiler, anche se - almeno secondo noi - non rovinano poi così tanto l’effetto sorpresa legato ai prossimi capitoli della saga.

La prima voce che circola viene da My Entertainment World e riguarda l’inizio riprese di Episodio IX, fissato per il mese di aprile 2017 e quindi un po' in anticipo rispetto a quanto previsto - o "sospettato". Se la notizia fosse vera, il lavoro sul set di Colin Trevorrow sarebbe contemporaneo alla post produzione di quello di Rian Johnson (che si è messo all'opera lo scorso 10 febbraio), oltre a sovrapporsi alle riprese dello spinoff su Han Solo, che uscirà il 25 maggio del 2018. Come quest’ultimo, Episodio IX arriverà in sala nel weekend del Memorial Day, invadendo i cinema il 23 maggio del 2019.

Ora, se detestate gli spolier e volete che Episodio VIII - che uscirà il 15 dicembre del 2017 - rimanga un mistero, fermatevi qui! Altrimenti leggete.

Dunque, sappiamo che una buona parte del nuovo film si svolgerà sul pianeta Ahch-To, scelto come dimora da Luke Skywalker. Ebbene, sembra che il personaggio non viva in solitudine, allietando le sue giornate grazie a piccoli e deliziosi alieni. Nello specifico - ed è Making Star Wars a dirlo - pare che le simpatiche creature abbiano i denti affilati e l’aspetto di un uccello incrociato con un mogway. La fonte in realtà parla di gremlin, ma siccome descrive una versione in stile Star Wars dei Furby (i teneri animaletti robotici della Hasbro), ci è sembrato più giusto chiamare in causa i più coccolosi mogway. I pennuti di riferimento sarebbero invece i pulcinella di mare, che poi sono fra i volatili che popolano l’isolotto irandese di Skellig Michael dove sono state girate le scene ambientate su Ahch-To.

Leggi anche: Rogue One A Star Wars Story, tutte le curiosità [SPOILER]