Rogue One verso un incasso mondiale di mezzo miliardo di dollari

Al 21 dicembre scorso aveva già incassato 205.225.599 di dollari negli USA e quasi altrettanti (182.900.000 per la precisione) nel resto del mondo, per un totale di 388.125.599 dollari. Con questi numeri non è difficile pensare che Rogue One: A Star Wars Story supererà facilmente il traguardo del mezzo miliardo di dollari d'incasso globale nei prossimi giorni, soprattutto considerando il weekend natalizio alle porte.



Il film di Gareth Edwards, primo spin-off della saga di Guerre Stellari, è attualmente il film più visto nei cinema italiani con un incasso nella giornata di ieri, giovedì 22 dicembre, di 269.493 euro che lo hanno portato a un totale di 4.317.459 euro nella sua prima settimana di programmazione. Tra i maggiori incassi europei di Rogue One, al momento troviamo la Gran Bretagna con oltre 21 milioni di dollari, la Germania con poco più di 12 milioni e la Francia con quasi 10 milioni.





