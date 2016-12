Rogue One: curiosità sulle precedenti versioni del copione [SPOILER]

Avete presente Rogue One: A Star Wars Story, quello spin-off di Star Wars che ai fan sta piacendo più di Il risveglio della Forza? Ha avuto una gestazione produttiva alquanto ricca di suspense, con decisioni creative complesse, e una fase di reshoot piuttosto estesa. Ci sono state anche diverse versioni della sceneggiatura, di John Knoll e successivamente di Gary Whitta, prima che il copione approdasse alle penne di Chris Weitz e Tony Gilroy. Cosa c'era di diverso? Ha deciso di ricostruirlo un giornalista di Slashfilm, esaminando le "novelization" e gli art book collegati all'uscita del film. Vi riassumiamo quanto ritiene di aver scoperto.

ZONA DI PROBABILI SPOILER BRUTTI, CATTIVI E SPIETATI

Quando nel 2013 il progetto fu presentato dal tecnico di effetti visivi John Knoll, s'intitolava Destroyer of the Worlds ed era concepito come un "heist movie", un film di rapina, per dirla in parole povere. Meno personaggi, più claustrofobico e a budget relativamente basso: l'idea di Knoll era infatti quella di riciclare gli ambienti di Episodio VII. Jyn era una "commando dei ribelli" e c'erano due alieni, Lunak e Senna. Il temibile Krennic c'era, ma era una spia imperiale infiltrata tra i ribelli. Niente di solenne.

L'idea di rendere Jyn la protagonista morale del film risale al 2014, al coinvolgimento di Gareth Edwards come regista: il suo viaggio interiore era diventato più epico, con una madre che si nascondeva dall'Impero e un fratello minore da proteggere. Da notare che la mamma di Jyn in origine era stata pensata come una Jedi in fuga, ma poi è stato il terzo sceneggiatore Chris Weitz a proporre un'eliminazione totale dei Jedi dal film, per trasmettere in modo più efficace la cupezza e la disperazione della vicenda.

Lo U-Wing della missione doveva essere un'astronave più grande, sulla linea del Millennium Falcon. Un equivalente dell'U-Wing esisteva comunque, ma veniva usato solo per il trasbordo sui pianeti. Gli autori però erano affezionati agli X-Wing e ai Tie Fighter che disegnavano da bambini, suggestionati dalla saga, e hanno deciso di perseguire la strada di un veicolo più maneggevole.

Saw Gerrera (Forest Whitaker) proviene dalla serie animata Clone Wars, e non sarebbe dovuto apparire nel film, perché Edwards pensava di approfondire un'idea su una falange estremista dei Ribelli. E' stata Kiri Hart, vicepresidente della Lucasfilm e capo del dipartimento storia, a suggerire il suo inserimento.

Sul finale di Rogue One abbiamo già discusso in una precedente news. Se sapete l'inglese, potete leggere di persona queste e altre chicche direttamente nell'articolo originale di Slashfilm.

