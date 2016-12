Okja: in anteprima esclusiva le prime immagini ufficiali del film Netflix diretto da Bong Joon-Ho

Cos'è Okja?

Okja è uno dei film più attesi del 2017, diretto da uno dei più grandi talenti prodotti dal cinema orientale negli ultimi anni, il coreano Bong Joon-Ho: quello che ha firmato il monster movie The Host o lo spettacolare e distopico Snowpiercer, sui primo film in lingua inglese.



Distopico è anche Okja, e anche in Okja si parla di un mostro: la storia infatti è quella di Mia, una ragazzina che deve fare di tutto per impedire a una potentissima corporation di rapire il suo migliore amico. Che, per l'appunto, è un'enorme e strana creatura che si chiama proprio come il film.



Nel cast di Okja ci sono attori coreani come la protagonista Ahn Seo-hyun e Byun Hee-bong, e divi occidentali come Tilda Swinton (che con Bong ha già lavorato in Snowpiercer), Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Giancarlo Esposito e Lily Collins. E a scrivere il film è stato lo scrittore, giornalista e sceneggiatore inglese Jon Ronson, che non è solo quello che ha sceneggiato (da un suo libro) The Men Who Stare at Goats, il film con George Clooney, ma anche quello che ha pubblicato quest'anno il piccolo ma fondamentale saggio sugli haters dell'internet che si chiama "So You've Been Publicly Shamed", e di cui - per ovvi motivi - si è parlato tantissimo anche da noi. Produzione originale Netflix, Okja sarà con tutta probabilità presentato al Festival di Cannes 2017, e queste sono le prime immagini ufficiali del film, forniteci in anteprima escludiva per l'Italia dallo stesso Netflix.