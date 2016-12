Oceania: Vaiana incontra Maui nella prima clip italiana del film Disney di Natale

Arriva nei cinema italiani giovedì 22 dicembre in oltre 600 copie la nuova avventura d'animazione Disney di Natale 2016, Oceania.

Ispirato in parte ai racconti della tradizione orale dei popoli e delle culture delle isole del Pacifico, il film diretto da John Musker e Ron Clements vede protagonista Vaiana, una vivace adolescente che s’imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo.



Vaiana convince il potente semidio Maui ad accompagnarla nella sua missione: con riluttanza, Maui accetterà di aiutarla e insieme i due attraverseranno l'oceano in un'avventura piena d’azione che li porterà ad affrontare enormi mostri e ostacoli insormontabili.



Nella prima clip italiana del film, che vi mostriamo qui sotto, assistiamo al primo incontro tra Vaiana e Maui:





Oceania: Trailer Italiano Ufficiale | HD: