Natale 2016 al cinema: Tutti i film nelle sale italiane per le Feste

Dal 14 dicembre:

In un anno chiave per gli Stati Uniti e per le questioni razziali ecco, dopo Free State of Jones, un altro film che fa i conti con pagine misconosciute e attualissime della storia americana. The Birth of a Nation, scritto, diretto, prodotto e interpretato da Nate Parker, racconta di Nat Turner, uno schiavo nero che, nella Virginia del 1931, guidò una rivolta radicali contro i proprietari terrieri schiavisti della zona. Un film intenso, sanguigno e visionario che di sicuro troveremo tra i protagonisti per gli Oscar 2016.

Dal 15 dicembre:

Presentato in concorso al Festival di Cannes del 2016, il brasiliano Aquarius è il film che ha riportato Sonia Braga davanti alla macchina da presa dopo quattro anni di assenza. Opera seconda di Kleber Mendonça Filho, racconta la storia di una serena e volitiva giornalista musicale in pensione che si rifiuta di cedere alle pressioni di immobiliarsiti senza scrupoli, e di lasciare l'appartamento dove lei e la sua famiglia hanno vissuto per decenni. I Cahiers du Cinéma l'hanno messo al quarto posto nella Top 10 dei film del 2016.

Nell'anno in cui festeggiano 25 anni di carriera, Aldo, Giovanni e Giacomo tornano al cinema. S'intitola Fuga da Reuma Park il film che hanno interpretato, scritto e diretto (con Morgan Bertacca e Valerio Bariletti), e che conta anche sulla partecipazione straordinaria di Ficarra e Picone e sulle musiche di Mauro Pagani. In Fuga da Reuma Park ci sono tutti gli ingredienti del successo del trio, uniti da quella che è considerata la loro cifra comica: l'essere surreali. E infatti non siamo sulla Terra, ma sul pianeta Aldo, Giovanni e Giacomo, 25 anni nel futuro...

Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali è il nuovo film di Tim Burton, che porta al cinema il quasi omonimo romanzo (davvero molto burtoniano) di Ransom Riggs, pubblicato in Italia da Rizzoli. Storia fantastica e avventurosa di bambini dalle capacità straordinarie, creature mostruose, anelli temporali e lotta tra bene e male che getta le sue radici nelle origini del Mondo, vede protagonisti la splandida Eva Green, il giovane Asa Butterfield e il camaleontico Samuel L. Jackson.

Londra. Due fratelli pasticcioni alle prese con una bella chef stellata ed il suo toscanissimo sous chef; un piatto sopraffino, un mare di risate e nientedimeno che la Regina d’Inghilterra. Sono questi gli ingredienti di Natale a Londra - Dio salvi la Regina, cinepanettone diretto da Volfango de Biasi che vede protagonisti Lillo e Greg affiancati da Paolo Ruffini, Nino Frassica, Eleonora Giovanardi, gli Arteteca, Ninetto Davoli, Uccio De Santis ed Enrico Guarneri.

Per queste feste torna al cinema anche Fausto Brizzi, che ha sceneggiato (con Marco Martani) e diretto Poveri ma ricchi, una commedia interpretata da Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro e Lodovica Comello che racconta di una famiglia povera di un piccolo paese del Lazio che, un giorno, vince al Lotto cento milioni di euro. I Tucci, così si chiamano i protagonisti, decideranno di scappare coi soldi a Milano e frequentare il jet set: per scoprire però che la vita dei ricchi, oggi, non è più quella di una volta.

Diretto dal Gareth Edwards di Monsters e Godzilla, Rogue One: A Star Wars Story è il primo capitolo di una nuova avventurosa serie cinematografica che esplora i personaggi e gli eventi che ruotano intorno alla saga di Guerre Stellari, e racconta la storia di un gruppo di combattenti della resistenza intenzionati a sottrarre i piani per la costruzione della temutissima Morte Nera. Protagonista della storia è la bellissima Felicity Jones, affiancata da un cast di altissimo livello composto, tra gli altri, da Mads Mikkelsen, Ben Mendelsohn, Forest Whitaker, Donnie Yen, Diego Luna, Riz Ahmed.

Dal 22 dicembre:

Tratto dall'omonimo romanzo di Nicholas Martin e Jasper Rees, pubblicato in Italia da Piemme, Florence racconta la (vera) storia di Florence Foster Jenkins, ricchissima ereditiera newyorchese con la passione per la musica e il canto che è convinta - grazie al marito che non vuole deluderla, e alla complicità degli amici - di avere una voce meravigliosa: quando però si mette in tetsa di cantare in pubblico alla Carnegie Hall, l'uomo si troverà di fronte a una sfida difficilissima. Nei panni di Florence e di suo marito ci sono Meryl Streep e Hugh Grant, mentre alla regia un sornione ed elegante Stephen Frears.

Il protagonista di Quasi amici François Cluzet, e Marianne Denicourt, sono i protagonosti di un film commovente e emozionante dal titolo Il medico di campagna. Scritto e diretto da Thomas Lilti, racconta di Jean-Pierre, medico condotto di un piccolo paese di campagna francese che, per via di una sua malattia, è costretto a preparare sul campo la sua giovane sostituta, con tutti i sentimenti forti e contrastanti che questo comporta. In patria, Il medico di campagna è stato uno straordinario successo di pubblico e critica.

Le stagioni di Louise è il nuovo film del maestro dell'animazione francese Jean-François Laguionie, che si avvale nella versione italiana della voce e dell’interpretazione di Piera Degli Esposti. Presentato all'ultima Festa del Cinema di Roma, racconta di Louise, una donna anziana e tenace che, dopo aver perso l’ultimo treno della stagione che l’avrebbe riportata a casa, si ritrova completamente sola nella ormai deserta località balneare dove ha trascorso le vacanze. Calata in un contesto sempre più surreale, la protagonista tornerà a rivivere la sua infanzia e i momenti più significativi della sua vita, rileggendoli con occhi nuovi. Vincitore del Grand Prize for Best Animated Feature nel corso dell’ultima edizione dell’Ottawa International Animation Festival.

A 5 anni, un bambino indiano di nome Saroo si perde, finisce sul treno sbagliato, arriva a Calcutta, da dove non sarà più capace di tornare al suo villaggio e alla sua famiglia. Dopo vent'anni, adottato da una coppia australiana, Saroo si aggrappa ai suoi pochi ricordi infantili e a Google Earth per cercare di ritrovare i suoi veri genitori e i suoi fratelli. Una storia tanto incredibile quanto vera, quella di Lion, raccontata in un film che vede protagonista Dev Patel assieme a Rooney Mara, Nicole Kidman e David Wenham. Ne sentiremo parlare agli Oscar 2017.

Diciamoci la verità: non è Natale senza un cartone animato targato Disney. E quest'anno il cartone s'intitola Oceania, un'entusiasmante avventura incentrata su una vivace adolescente di nome Vaiana, che s'imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo. Durante il suo viaggio, s'imbatterà nel semidio in disgrazia Maui che la guiderà nella sua ricerca per diventare una grande esploratrice. Ecologia, emancipazione femminile ed equilibrio tra classico e moderno tra i punti salienti di questo 56° lungometraggio animato del canone Disney diretto (e in parte scritto) da John Musker e Ron Clements, simboli viventi del Rinascimento degli anni Novanta (La sirenetta, Aladdin).

Dopo Peppa Pig e Masha e Orso, a Natale arrivano al cinema i cuccioli più famosi della TV, i Paw Patrol, con 6 nuovi e inediti episodi. Preparatevi a divertirvi con le avventure di Marshall, Ryder, Chase e il resto della banda dei Paw Patrol.

Dal 22 dicembre a Roma, Milano e Torino, dal 29 dicembre in tutta Italia:

Dopo essere stato presentato al Festival di Cannes in maggio, esce finalmente in Italia uno dei film più belli del 2016, Paterson, diretto dal grande Jim Jarmush. Il protagonista di Paterson si chiama Paterson, e vive a Paterson, cittadina del New Jersey nota per aver dato i natai a poeti come William Carlos Williams e Allan Ginsberg. Anche Paterson è poeta, per hobby, mentre sbarca il lunario lavorando come autista di autobus e dividendo la vita con l'entusiasta Lauta e Marvin, un bulldog che ha poco in simpatia. Paterson è Adam Driver, e Paterson è un film che con dovete assolutamente perdere.

Dal 30 dicembre:

Uno dei più grandi registi dei nostri tempi, Steven Spielberg, che ha da poco compiuto 70 anni, incontra (finalmente) uno dei più grandi scrittori per ragazzi, Roald Dahl, di cui qualche mese fa è stato il centenario della nascita. Il GGG - Il Grande Gigante Gentile è una favola divertente e spettacolare, in grado di ragionare sul presente e di essere, contemporaneamente, senza tempo. Mark Rylance, già nel cast del Ponte delle spie, è il GGG; la giovane Ruby Barnhill è la piccola Sophie, finita nel suo mondo affascinante e pericoloso.

Passengers è il film diretto dal Morten Tydlum di The Imitation Game che mescola al suo interno romanticismo e fantascienzam, basato su un copione di Jon Spaiths inserito nella Black List del 2007. Jennifer Lawrence e Chris Pratt sono Jim e Aurora, gli unici due umani svegli a bordo di una nave spaziale che contiene migliaia di persone in sonno criogenico: un malfunzionamento del computer di bordo, infatti, li ha svegliati con 90 anni di anticipo rispetto alla data precista, e si trovano quindi costretti a passare il resto della loro vita in viaggio nello spazio profondo. Ovviamente, finiranno con l'innamorarsi, ma anche con lo scoprire che la nave che li ospita è minacciata da un pericolo che solo loro possono cercare di sventare.

Dal 1° gennaio:

A un anno di distanza da Masha e Orso: amici per sempre, tornano al cinema i protagonisti di uno dei cartoni animati più amati e visti dal pubblico dei giovanissimi. La loro nuova raccolta di episodi, che comprende nuovamente le apparizioni di Carolina e Oreste di Rai Yo Yo, si chiama Masha e Orso - Nuovi amici.

Alessandro Siani, uno dei re Mida della commedia di casa nostra, scrive, interpreta e dirige Mister Felicità, storia di un giovane napoletano indolente che vive in Svizzera e che, un giorno, si finge assistente di un mental coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l'azione. Martino, questo il suo nome, si troverà così alle prese con una paziente: la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso completamente fiducia in se stessa e amore per il proprio sport. Nel cast del film, anche Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci e Cristiana Dell'Anna.

Dal 4 gennaio:

Grazie ad una tecnologia rivoluzionaria in grado di sbloccare i ricordi genetici, Callum Lynch sperimenta le avventure di Aguilar, suo antenato della Spagna del XV secolo, scoprendo così di discendere da una misteriosa società segreta, gli Assassini. Accumulando conoscenze ed incredibili abilità, Callum sarà in grado di sfidare una potente e crudele organizzazione Templare dei giorni nostri. Questa è la trama dell'attesissimo Assassin's Creed, adattamento dell'omonima serie di videogame diretto da Justin Kurzel di cui è protagonista Michael Fassbender assieme a Marion Cotillard, Brendan Gleeson, Jeremy Irons e Ariane Labed.

Collateral Beauty è il dramma interpretato da Will Smith (ma anche da Helen Mirren, Kate Winslet, Keira Knightley, Edward Norton, Naomie Harris e Michael Peña) che promette di mandare esaurite le riserve di Kleenex degli spettatori italiani. Sceneggiato da Allan Loeb e diretto da David Frankel, il film racconta di un importante dirigente di New York che perde ogni entusiasmo a seguito di una grave tragedia personale. A quel punto, alcuni suoi amici escogitano un piano drastico per evitare che perda interesse in ogni cosa. Spingendolo al limite, lo costringono a confrontarsi con la verità con modi umani profondi e sorprendenti.

Commedia musicale animata su un talent di animali, targata Illumination Entertainment e scritta e diretta da Garth Jennings, Sing racconta di un koala impresario teatrale, che decide di salvare la sua fallimentare azienda con un talent aperto a tutti. Tra i concorrenti spiccheranno un topo canterino, una timida elefantina con una gran voce, una maialina madre di famiglia, una porcospina rock e un gorilla che non vuole seguire la strada del crimine indicata dal babbo.

Dal 5 gennaio:

Premiato al Festival di Cannes 2016 per la migliore sceneggiatura e la migliore interpretaziona maschile, Il cliente è il nuovo film del regista iraniano di Una separazione, Asghar Farhadi. Racconta la storia di una coppia costretta ad abbandonare il loro appartamento al centro di Teheran a causa di urgenti lavori di ristrutturazione: trovata una sistemazione provvisoria, lei sarà vittima di un'aggressione casuale, e lui diventerà ossessionato dal rintracciare il responsabile. Da un lato la pulizia della messa in scena, dall'altro la precisione del copione, l'andamento di una storia che si avvolge lentamente su di te e su sé stessa, catturandoti e non lasciando(si) scampo.

