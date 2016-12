Lion - La strada verso casa: Rooney Mara e Dev Patel in una scena esclusiva dal film

Forte delle quattro candidature ricevute per i Golden Globes 2017 come miglior film drammatico, miglior attore protagonista e miglior attrice non protagonista, rispettivamente Dev Patel e Nicole Kidman, e miglior colonna sonora, è arrivato nei cinema italiani giovedì 22 dicembre Lion - La strada verso casa, il film diretto da Garth Davis, tratto dal romanzo che Saroo Brierley ha scritto sulla sua incredibile storia vera.



Il film, che vede protagonisti Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman e David Wenham, racconta di Saroo, un bambino di Madras in India che a 5 anni finisce sul treno sbagliato e si perde a Calcutta. Viene ritrovato dalle autorità ma non riesce a spiegare il suo luogo di provenienza, ha soltanto in mente l'immagine della stazione dalla quale era partito. Viene quindi adottato da una coppia australiana. Molti anni dopo, ormai adulto, decide utilizzando Google Earth, di analizzare una per una tutte le stazioni ferroviarie dell'India...



Se ancora non siete andati al cinema a vedere questa intensa e commovente storia vera, ve ne mostriamo qui sotto, in esclusiva, una clip in italiano:





Il trailer italiano del film - HD: