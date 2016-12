La Fox Searchlight acquista Isle of Dogs, il nuovo film in stop-motion di Wes Anderson

Qualche anno fa Wes Anderson ci aveva regalato un capolavoro in stop-motion come Fantastic Mr. Fox. E' una grande gioia quindi scoprire che l'autore sta lavorando a un altro progetto da realizzare con la stessa tecnica di animazione, intitolato Isle of Dogs. Ed è altrettanto emozionante poter scrivere che il progetto è già stato acquistato. Il film sarà infatti distribuito a livello internazionale dalla Fox Searchlight.

La produzione vera e propria del film inzierà a Londra, mentre l'ambientazione principale sarà il Giappone. La storia segue le gesta di un ragazzo per ritrovare il cane perduto.

Impressionante il cast di doppiatori messo in piedi da Anderson: alcuni suoi fedelissimi come Jeff Goldblum, Bill Murray, Bob Balaban, Edward Norton and Tilda Swinton, insieme a "nuove entrate" di lusso quali Bryan Cranston, Greta Gerwig, Yoko Ono e Liev Schreiber.

Ricordiamo che la 20th Century Fox aveva distribuito anche Fantastic Mr. Fox nel 2009, il quale era stato candidato all'Oscar come miglior film d'animazione.