Justice League: una nuova immagine con Batman, Wonder Woman e Flash

Justice League è ancora lontano dalle sale, arriverà nel novembre del 2017, ma possiamo mostrarvi oggi una nuova immagine del cinecomic diretto da Zack Snyder. La foto proviene da Entertainment Weekly e mostra in azione Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot) e Flash (Ezra Miller).

Come sapranno gli appassionati, la storia vedrà Batman e Wonder Woman reclutare metaumani per far fronte a una terribile minaccia: i tre saranno appunto Flash, Aquaman e Cyborg. Secondo quanto riportato da un giornalista che ha visitato il set, il ruolo di Flash nel team sarebbe simile a quello di Spider-Man nell'ultimo Captain America: Civil War: una sorta di sfogo comico che tartassa di battute gli altri membri, che più o meno lo sopportano, a seconda del temperamento di ciascuno.

Noi comunque lo vogliamo vedere solo per goderci J. K. Simmons nei panni del commissario Gordon.