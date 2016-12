John Williams non ha mai visto un film di Star Wars

Ancora più delle note che accompagnano i titoli di testa dei film di James Bond, della “musichetta” che condisce le avventure di Indiana Jones o del minaccioso brano che rende Lo squalo teso e adrenalinico, il tema di Star Wars si è prepotentemente impresso, negli ultimi decenni, nella memoria di ogni singolo spettatore cinematografico vivente (e non). Era il lontano 1977 quando John Williams lo compose per Guerre stellari o Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza, e nel momento in cui il film uscì, il musicista non lo andò a vedere, facendo lo stesso, negli anni seguenti, con tutti gli altri capitoli della saga.

Avete capito bene: il direttore d’orchestra e compositore statunitense non si è mai goduto “il prodotto finito”. E’ stato lui stesso a dirlo, sottolineando che dopo giorni e giorni a contatto con gli stessi personaggi, le stesse scene e le stesse partiture, la sensazione provata ogni volta è stata quella di sollievo - misto a gioia, certo, ma pur sempre sollievo.

Ma non basta. Williams, a essere sincero, non ritiene il lavoro per la saga il migliore della propria carriera. "Non so" - ha ammesso - "la musica che ho composto per Star Wars non è poi così memorabile, forse, semplicemente, è solo la più famosa. La gente mi chiede spesso quali fra le mie colonne sonore io preferisca, ma non so mai cosa rispondere".

Da queste frasi emerge la grande umiltà dell’artista, che quando pensa a mostri sacri come Beethoven e Bach, si sente poca cosa e si impone di restare sempre con i piedi ben ancorati al suolo. Sentiremo le sue musiche in Star Wars Episodio VIII a partire dal 15 dicembre 2017.