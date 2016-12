Film più visti a Natale: Oceania, primo al box office, batte Rogue One

E' stato un duello tra Disney e Disney, quello per la conquista del box office del weekend di Natale appena trascorso.

A ottenere il primo posto al botteghino e il titolo di film più visto a Natale 2016 nei nostri cinema è stato Oceania.

Con un incasso di 1.660.413 euro, registrato tra il 22 e il 25 dicembre, il film d'animazione diretto da Ron Clements e John Musker ha battuto di circa 200.000 euro Rogue One: A Star Wars Story, relegandolo al secondo posto del box office del weekend. Il primo spin-off della saga di Guerre Stellari, targato Disney e LucasFilm, ha ormai raggiunto un totale di oltre 5.500.000 euro nei suoi primi 10 giorni di programmazione.



Al terzo posto del box office italiano di Natale troviamo il primo dei "cinepanettoni" di quest'anno. Si tratta di Poveri ma ricchi, la commedia di Fausto Brizzi con Christian De Sica e Enrico Brignano, che incassa poco meno di 1.350.000 euro nel weekend e supera di circa 300 mila euro il rivale Natale a Londra - Dio salvi la regina, il film di Volfango De Biasi con Lillo e Greg.

Al quinto posto del box office italiano del weekend di Natale 2016 troviamo Miss Peregrine - La Casa dei Ragazzi Speciali. Il nuovo film di Tim Burton con Eva Green e Asa Butterfield si porta a casa poco più di 900 mila euro per un totale che ha superato i 2,5 milioni.

I Film più visti in Italia nel weekend: Box office completo

Oceania: Trailer Italiano Ufficiale: