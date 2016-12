Dopo l'amore: ecco in anteprima il poster italiano del film con Bérénice Bejo

Dopo la presentazione allo scorso Festival di Cannes e l'anteprima italiana in occasione del Festival di Torino dove il film è stato anche premiati, arriverà nei cinema italiani il 19 gennaio prossimo, distribuito da BIM distribuzione, Dopo l'amore, l'intenso film diretto dal regista e sceneggiatore belga Joachim Lafosse, con protagonisti Bérénice Bejo, candidata all'Oscar e al Golden Globe nel 2012 per il suo ruolo in The Artist di Michel Hazanavicius, e Cédric Kahn.



Nel film, i due interpetano Marie e Boris che, dopo quindici anni di matrimonio, vivono le asprezze e i paradossi di una vita da "separati in casa" per amore delle figlie e per problemi economici: una storia attuale, che racconta la vita vera, e in cui tantissime persone possono identificarsi, realizzata attraverso uno stile impeccabile, asciutto, buffo e straziante.



Del film, vi presentiamo oggi in anteprima esclusiva il poster italiano ufficiale:





Il trailer italiano del film - HD: