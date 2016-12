Blade Runner 2049 manterrà intatto il mistero sulla natura di Deckard

A una settimana dalla diffusione delle prime immagini in movimento di Blade Runner 2049 - che mostrano, oltre a Ryan Gosling, un Harrison Ford ovviamente invecchiato e ancora nei panni di Rick Deckard - i cultori del film originale si sentono forse un po' confusi. E ne hanno ben donde, perchè la versione director's cut aveva fatto nascere in alcuni il dubbio, in altri la certezza, che Deckard fosse lui stesso un replicante (ricordate il sogno dell'unicorno?). Ma se fosse stato così, quasi certamente non lo avremmo ritrovato oggi nel seguito, a meno che non si fosse trattato (e si trattasse ancora) di una tipologia particolare e assai duratura di replicante. Comunque stiano le cose, la notizia di oggi è che il mistero non verrà risolto. Lo ha dichiarato Denis Villeneuve in un'intervista nella quale ha raccontato di una cena che ha visto parlare animatamente Ridley Scott e Harrison Ford a proposito della vera identità del personaggio di quest'ultimo. "E' stato molto buffo" - ha raccontato il regista - "assistere allo scontro di opinioni fra Harrison e Ridley circa la natura umana o di replicante di Deckard. Da fan del film, è una cena che non dimenticherò mai".

Sulla questione si mantiene vago anche Harrison Ford, che in passato ha sempre sostenuto che Deckard fosse un uomo: "Sono contento di aver deciso di non rivelare nulla. E' una domanda a cui mi interessava molto dare una risposta quando abbiamo fatto il primo film e non sono certo di essere stato accontentato fino in fondo dalle persone con cui lavoravo all'epoca. Credo che la risposta a un simile interrogativo valga il prezzo del biglietto". Quest'ultima frase ci fa sospettare che invece un po' di luce verrà fatta. O no? Lo scopriremo magari nell'ottobre del 2017.