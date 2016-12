Bill Murray apre un ristorante ispirato a Caddyshack nella sua città natale, Chicago

Nel 1980 un Bill Murray ancora agli inizi della sua carriera interpretava il ruolo del paranoico giardiniere Carl Spackler, impegnato in una guerra privata contro una marmotta, nella commedia di Harold Ramis Palla da golf, che in originale suona invece Caddyshack.

A quel film, Murray è particolarmente affezionato, anche perché a co-firmare la sceneggiatura c'è anche uno dei suoi fratelli, Brian Doyle-Murray.

E proprio con lui e con gli altri suoi fratelli, Murray ha lanciato qualche tempo fa un ristorante a tema golfistico (sport che gli è molto caro) all'interno del World Golf Village Renaissance di St. Augustine, in Florida, chiamato proprio Caddyshack.

Ora, Murray e i suoi fratelli si preparano ad aprire un secondo Caddyshack, e lo faranno nei pressi della città dove sono nati e cresciuti: Chicago.

Se Bill Murray è nato a Wilmette, area nord della Grande Chicago, il nuovo ristorante Caddyshack sarà poco distante, a Rosemont, adiacente l'aeroporto internazionale O'Hare. Per la precisione, all'interno del complesso del Crowne Plaza Hotel.

Siamo pronti a scommettere che Murray non mancherà di farsi vedere spesso e volentieri nel nuovo ristorante, situato proprio nella sua città natale.

Quindi, se passate da quelle parti, chiedete se Caddyshack ha già aperto. Oppure, fate un salto in Florida, nell'altra sede: se vi interessa, sul sito ufficiale di Caddyshack, oltre a diverse foto dei fratelli Murray, c'è anche il menù.