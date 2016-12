Assassin's Creed pensato come una trilogia secondo Michael Fassbender

Il 4 gennaio Assassin's Creed, il film ispirato al mondo di Assassin's Creed della Ubisoft, arriva nelle nostre sale. Come andrà vedremo, ma di sicuro c'è molta curiosità. Nel resto del mondo il film esce prima e il protagonista Michael Fassbender ha dichiarato che c'è già l'idea di fare tre film sul personaggio,

"Questo film è un po' l'origine della sua storia. Abbiamo un'idea di come si svilupperà nei prossimi due film. Abbiamo pensato a una trilogia. Vedremo come verrà accolto questo, ma abbiamo sicuramente un'idea di come continuerà". Questo ha dichiarato a Cinema Blend.

Come al solito la Fox aspetta i risultati del box office per decidere, visto che ultimamente i suoi franchise non sono andati benissimo, ma noi ci auguriamo che la nostra attesa venga ricompensata e di poter vedre più Fassbender impegnato in nuove avventure nel tempo nelle vesti di Callum Lynch.

Nuovo trailer italiano del film- HD: