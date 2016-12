Alien: Covenant, nuove immagini in attesa del trailer

Mentre si attende prima della fine dell'anno il trailer di Alien: Covenant, atteso nuovo capitolo della saga inaugurata nel 1979 dal primo Alien, arrivano altre immagini ad alimentare la nostra voglia di vederlo. Assieme a tre nuove foto è giunta la notizia che James Franco ha confermato la sua partecipazione al film, in un junket di promozione di Proprio lui?. Ovviamente non ha detto niente se non la sua gioia di farne parte. Nel film ci sarà anche una cover di "Nature Boy" di Nat King Cole, cantata dall'indimenticabile David Bowie.

Le immagini ufficiali sono due, postate coi misteriosi numeri 130112062104 e 220512052104) e ritraggono le camere criogeniche in cui dorme l'equipaggio della Covenant e una squadra di ricognizione. Entertainment Weekly ha poi pubblicato in esclusiva una foto di Katherine Waterson in survival mode che imbraccia l'arma.

L'attesa per vedere il film terminerà da noi l'11 maggio 2017.