Alien Covenant: il primo trailer come regalo di Natale? Ecco intanto due nuove immagini con Fassbender e del sangue

Annunciato come imminente da almeno un paio di settimane il primo trailer di Alien: Covenant (ovvero Prometheus 2), il nuovo film di Ridley Scott, potrebbe arrivare online questo weekend, come regalo di Natale da parte della 20th Century Fox, e noi cerchermo di tenere gli occhi aperti per potervelo presentare il più presto possibile. Intanto vi potete accontentare di queste due nuove immagini ufficiali del film in uscita nel mese di maggio 2017.